В соцсетях появился клип, посвященный уходу Дубровского с поста губернатора Челябинской области

ФАС обвинила Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

В социальных сетях появился клип, посвященный уходу Бориса Дубровского с поста челябинского экс-губернатора. На фотографии бывшего лидера региона неизвестные наложили песню, которая звучала в программе «Мурзилки» в эфире «Авторадио» еще в 2017 году.

«„До свидания, край родной“, — я скажу с печалью. К вам летит уже другой гражданин начальник. Мне указано на дверь, щелкнул детонатор. А у вас, друзья, теперь новый губернатор», — говорится в тексте песни, которая записывалась в свое время как пародия на композицию «Терминатор» группы «Ленинград».

Ролик, посвященный Дубровскому, появился в группе «РЕГИОН 74 | Южный Урал и Челябинск» во «ВКонтакте». Под постом уже 160 комментариев. Пользователи посчитали, что клип оскорбляет бывшего губернатора. «Не очень этичное поведение! Пляски на костях! Трусливое поколение! И, да, я сам не всех поддерживаю, но это ваше гуляние глупо!», — возмутилась Кира Лебеденко. «Согласна, народ как был злобным так и остался!», — ответила Маргарита Карпенко.

Федеральная антимонопольная служба РФ 18 марта обвинила Бориса Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения между министерством дорожного транспорта региона и компанией «Южуралмост». В результате сговора частная компания якобы незаконно получила десять контрактов на 2,4 млрд рублей. Материалы были направлены в МВД и Генпрокуратуру. На следующий день в Москве прошла коллегия Генпрокуратуры, в которой принял участие президент Владимир Путин. Сразу после нее Дубровский подал заявление об отставке. Врио губернатора Челябинской области был назначен первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.