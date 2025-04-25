25 апреля 2025

Челябинцам рассказали, как будет работать ГИБДД в праздники

В Челябинской области РЭО будут работать в майские праздники по субботам
© Служба новостей «URA.RU»
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Автолюбителям советуют записываться на прием в Госавтоинспекцию через госуслуги
Автолюбителям советуют записываться на прием в Госавтоинспекцию через госуслуги Фото:

В Челябинской области определились с графиком работы регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) во время майских праздников. Они будут открыты по субботам — 3 и 10 мая, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«1, 2, 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 3, 10 мая — прием граждан будет осуществляться в обычном режиме», — уточнили в ведомстве.

Жителям региона рекомендовали заранее организовать визит в подразделение Госавтоинспекции. Также автолюбителям посоветовали воспользоваться единым порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru, где можно в онлайн-режиме выбрать подходящую дату и время посещения.

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В Челябинской области определились с графиком работы регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) во время майских праздников. Они будут открыты по субботам — 3 и 10 мая, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «1, 2, 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 3, 10 мая — прием граждан будет осуществляться в обычном режиме», — уточнили в ведомстве. Жителям региона рекомендовали заранее организовать визит в подразделение Госавтоинспекции. Также автолюбителям посоветовали воспользоваться единым порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru, где можно в онлайн-режиме выбрать подходящую дату и время посещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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