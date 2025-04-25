Торговавшего «солью» мигранта задержали челябинские полицейские

Сотрудники отдела наркоконтроля Челябинской области задержали иностранца, который делал закладки с наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«После задержания 34-летнего наркодилера полицейские смогли установить место трех тайников с синтетическим наркотиком „альфа-PvP“, которые закладчик приготовил накануне. Во временном жилище задержанного был изъят упаковочный материал», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что мужчина приехал в Челябинскую область, однако вместо того чтобы устроиться на работу, занялся противоправной деятельностью. В настоящее время в отношении задержанного, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств, возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сотрудники полиции ликвидировали масштабную лабораторию, ежемесячный объем производства которой превышал 500 килограммов запрещенных веществ. По предварительным оценкам, совокупная стоимость изъятых наркотических средств и прекурсоров составляет более одного миллиарда рублей.
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