25 апреля 2025

Торговавшего «солью» мигранта задержали челябинские полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигрант приехал в страну на заработки, но решил торговать наркотиками
Мигрант приехал в страну на заработки, но решил торговать наркотиками Фото:

Сотрудники отдела наркоконтроля Челябинской области задержали иностранца, который делал закладки с наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«После задержания 34-летнего наркодилера полицейские смогли установить место трех тайников с синтетическим наркотиком „альфа-PvP“, которые закладчик приготовил накануне. Во временном жилище задержанного был изъят упаковочный материал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что мужчина приехал в Челябинскую область, однако вместо того чтобы устроиться на работу, занялся противоправной деятельностью. В настоящее время в отношении задержанного, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств, возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сотрудники полиции ликвидировали масштабную лабораторию, ежемесячный объем производства которой превышал 500 килограммов запрещенных веществ. По предварительным оценкам, совокупная стоимость изъятых наркотических средств и прекурсоров составляет более одного миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники отдела наркоконтроля Челябинской области задержали иностранца, который делал закладки с наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «После задержания 34-летнего наркодилера полицейские смогли установить место трех тайников с синтетическим наркотиком „альфа-PvP“, которые закладчик приготовил накануне. Во временном жилище задержанного был изъят упаковочный материал», — уточнили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что мужчина приехал в Челябинскую область, однако вместо того чтобы устроиться на работу, занялся противоправной деятельностью. В настоящее время в отношении задержанного, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств, возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сотрудники полиции ликвидировали масштабную лабораторию, ежемесячный объем производства которой превышал 500 килограммов запрещенных веществ. По предварительным оценкам, совокупная стоимость изъятых наркотических средств и прекурсоров составляет более одного миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...