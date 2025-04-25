25 апреля 2025

Под Челябинском определили самых скоростных голубей, запустив на 350 км. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Голуби соревновались в скорости в челябинском городе
Голуби соревновались в скорости в челябинском городе Фото:

В Кусинском районе Челябинской области прошли соревнования голубей. Их запускали на расстояния в 80, 120 и 350 км, рассказала газета «Жизнь района».

«Три запуска — три длинных путешествия от точки старта домой.  Первый запуск: Карлыханово (Башкирия) — Куса, 80 километров. Второй запуск: Большая Ока (Башкирия) — Куса, 120 километров. Третий запуск: Пермь — Куса, 350 километров», — написало издание.

Победителем самого продолжительного и сложного перелета стал голубь, принадлежащий Игорю Баранчугову, показавший рекордную скорость — 1078 метров в минуту. По итогам всех трех туров наибольшее количество баллов набрали четыре голубя, чьи владельцы — Михаил Курочкин, Николай Архипов и Владислав Анисимов. Птицы признаны лучшими в общем зачете.

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В Кусинском районе Челябинской области прошли соревнования голубей. Их запускали на расстояния в 80, 120 и 350 км, рассказала газета «Жизнь района». «Три запуска — три длинных путешествия от точки старта домой.  Первый запуск: Карлыханово (Башкирия) — Куса, 80 километров. Второй запуск: Большая Ока (Башкирия) — Куса, 120 километров. Третий запуск: Пермь — Куса, 350 километров», — написало издание. Победителем самого продолжительного и сложного перелета стал голубь, принадлежащий Игорю Баранчугову, показавший рекордную скорость — 1078 метров в минуту. По итогам всех трех туров наибольшее количество баллов набрали четыре голубя, чьи владельцы — Михаил Курочкин, Николай Архипов и Владислав Анисимов. Птицы признаны лучшими в общем зачете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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