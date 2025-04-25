В Кусинском районе Челябинской области прошли соревнования голубей. Их запускали на расстояния в 80, 120 и 350 км, рассказала газета «Жизнь района».
«Три запуска — три длинных путешествия от точки старта домой. Первый запуск: Карлыханово (Башкирия) — Куса, 80 километров. Второй запуск: Большая Ока (Башкирия) — Куса, 120 километров. Третий запуск: Пермь — Куса, 350 километров», — написало издание.
Победителем самого продолжительного и сложного перелета стал голубь, принадлежащий Игорю Баранчугову, показавший рекордную скорость — 1078 метров в минуту. По итогам всех трех туров наибольшее количество баллов набрали четыре голубя, чьи владельцы — Михаил Курочкин, Николай Архипов и Владислав Анисимов. Птицы признаны лучшими в общем зачете.
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