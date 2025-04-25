В Челябинске посетители магазина разливных напитков устроили драку. Один из ее участников потерял сознание, других задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).
«В магазине на Комсомольском проспекте ночью 26 апреля произошла массовая драка между посетителями. На этом вызове работало два экипажа „варягов“. В ходе побоища один из участников получил травмы и потерял сознание», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Остальные участники драки задержаны и доставлены в отделение полиции.
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