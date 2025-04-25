25 апреля 2025

В Челябинске посетители наливайки устроили массовую драку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего в драке забрала скорая
Пострадавшего в драке забрала скорая Фото:

В Челябинске посетители магазина разливных напитков устроили драку. Один из ее участников потерял сознание, других задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).

«В магазине на Комсомольском проспекте ночью 26 апреля произошла массовая драка между посетителями. На этом вызове работало два экипажа „варягов“. В ходе побоища один из участников получил травмы и потерял сознание», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Остальные участники драки задержаны и доставлены в отделение полиции.

Буйных посетителей магазина доставили в отдел полиции
Буйных посетителей магазина доставили в отдел полиции
Фото:

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В Челябинске посетители магазина разливных напитков устроили драку. Один из ее участников потерял сознание, других задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП). «В магазине на Комсомольском проспекте ночью 26 апреля произошла массовая драка между посетителями. На этом вызове работало два экипажа „варягов“. В ходе побоища один из участников получил травмы и потерял сознание», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Остальные участники драки задержаны и доставлены в отделение полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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