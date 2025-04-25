25 апреля 2025

Первые челябинские дачники отправились до своих участков на автобусах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области в 2025 году будут работать 37 садовых маршрутов
В Челябинской области в 2025 году будут работать 37 садовых маршрутов Фото:

В 26 апреля в Челябинской области начали работать дачные маршруты. Первые автобусы в направлении садов Челябинска и Магнитогорска отправились утром, написала пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Первые рейсы садовых маршрутов стартовали точно по расписанию. Мы стараемся, чтоб дорога в сад была удобной и комфортной», — говорится в сообщении в telegram-канале Миндортранса.

В 2025 году в регионе запустили 37 садовых маршрутов. Из них 18 будут пролегать между муниципалитетами: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска и один из Златоуста. Непосредственно в Челябинске будут действовать 19 сезонных садовых маршрутов.

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В 26 апреля в Челябинской области начали работать дачные маршруты. Первые автобусы в направлении садов Челябинска и Магнитогорска отправились утром, написала пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Первые рейсы садовых маршрутов стартовали точно по расписанию. Мы стараемся, чтоб дорога в сад была удобной и комфортной», — говорится в сообщении в telegram-канале Миндортранса. В 2025 году в регионе запустили 37 садовых маршрутов. Из них 18 будут пролегать между муниципалитетами: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска и один из Златоуста. Непосредственно в Челябинске будут действовать 19 сезонных садовых маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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