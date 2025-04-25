25 апреля 2025

В Перу показали новый неуязвимый танк с челябинским двигателем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танк Т-90МС «Прорыв» считается неуязвимым
Танк Т-90МС «Прорыв» считается неуязвимым Фото:

Танк Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска представили на выставке SITDEF PERU 2025 в Перу. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», машина не оставляет противнику ни единого шанса.

«Этот танк, разработанный и производимый Уралвагонзаводом, прошел огонь и воду современных высокоинтенсивных боевых действий. Он доказал свою неуязвимость от всех видов существующих сегодня противотанковых вооружений и показал свои возможности по решению сложнейших задач на современном поле боя», — отметили в «Рособоронэкспорте».

Вооруженные силы Перу уже эксплуатируют танки Т-55, младшую модель «Прорыва», который оснащен челябинским двигателем. Более 300 экземпляров танков поступили на вооружение страны в 1970-х годах. Эти танки были переданы Перу Советским Союзом в рамках программы военно-технического сотрудничества с государствами Латинской Америки.

Как URA.RU писало ранее, танк «Прорыв» осуществил первые пуски управляемых ракет. Боевая машина теперь способна использовать различные типы боеприпасов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танк Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска представили на выставке SITDEF PERU 2025 в Перу. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», машина не оставляет противнику ни единого шанса. «Этот танк, разработанный и производимый Уралвагонзаводом, прошел огонь и воду современных высокоинтенсивных боевых действий. Он доказал свою неуязвимость от всех видов существующих сегодня противотанковых вооружений и показал свои возможности по решению сложнейших задач на современном поле боя», — отметили в «Рособоронэкспорте». Вооруженные силы Перу уже эксплуатируют танки Т-55, младшую модель «Прорыва», который оснащен челябинским двигателем. Более 300 экземпляров танков поступили на вооружение страны в 1970-х годах. Эти танки были переданы Перу Советским Союзом в рамках программы военно-технического сотрудничества с государствами Латинской Америки. Как URA.RU писало ранее, танк «Прорыв» осуществил первые пуски управляемых ракет. Боевая машина теперь способна использовать различные типы боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...