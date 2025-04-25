Танк Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска представили на выставке SITDEF PERU 2025 в Перу. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», машина не оставляет противнику ни единого шанса.
«Этот танк, разработанный и производимый Уралвагонзаводом, прошел огонь и воду современных высокоинтенсивных боевых действий. Он доказал свою неуязвимость от всех видов существующих сегодня противотанковых вооружений и показал свои возможности по решению сложнейших задач на современном поле боя», — отметили в «Рособоронэкспорте».
Вооруженные силы Перу уже эксплуатируют танки Т-55, младшую модель «Прорыва», который оснащен челябинским двигателем. Более 300 экземпляров танков поступили на вооружение страны в 1970-х годах. Эти танки были переданы Перу Советским Союзом в рамках программы военно-технического сотрудничества с государствами Латинской Америки.
Как URA.RU писало ранее, танк «Прорыв» осуществил первые пуски управляемых ракет. Боевая машина теперь способна использовать различные типы боеприпасов.
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