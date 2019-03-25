Созданием восьмого района Екатеринбурга займется первый замгубернатора с тюменским опытом

Орлов заявил, что у него есть успешный опыт создания районов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов заявил о готовности возглавить рабочую группу по созданию восьмого административного района Екатеринбурга под названием «Академический». Как стало известно «URA.RU», эта тема обсуждалась на встрече Орлова с представителями города и профильных министерств.

На совещании по созданию восьмого района и внедрению технологий «умного города» присутствовали министр строительства Свердловской области Михаил Волков, глава министерства инвестиций и развития Виктория Казакова, а также зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. На встрече Орлов заявил, что готов лично контролировать создание в Екатеринбурге восьмого района и отметил, что на это потребуется примерно полгода.

«Сказал, что у него (Орлова — прим.ред.) лично есть положительный опыт по созданию новых административных районов — с тех времен, когда он работал на муниципальном уровне», — поделился с «URA.RU» источник. Отметим, что Орлов с 2005 года был первым заместителем главы города Тобольска, а через два года перешел на должность заместителя главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам.

Также на встрече речь шла о внедрении в Екатеринбурге технологий «умного города» — губернатор области Евгений Куйвашев поручил поддержать этот проект и использовать наработки, созданные в регионе. «Умными» технологиями ранее уже оснастили дома в районе «Академический».