Подполковник Росгвардии с Урала получил реальный срок за продуктовую коррупцию

В Прикамье вынесен приговор в отношении бывшего подполковника Росгвардии Рустама Файзрахманова, курировавшего продовольственные вопросы в Пермском институте национальной гвардии. Офицер подозревался в коррупционных преступлениях при работы с госконтрактами.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ, судом установлено, что Файзрахманов с декабря 2017 по февраль 2018 года неоднократно давал добро на закупку некачественного сливочного масла. За это от компании-поставщика подполковник получил взятку в 185 тысяч рублей. «Общая масса некачественного масла составила около 20 тонн, а его стоимость превысила 6,8 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Решением Пермского гарнизонного военного суда бывший росгвардеец приговорен к четырем годам колонии. Он лишен звания подполковника и возможности работать на госслужбе на протяжении четырех лет.