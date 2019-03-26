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Подполковник Росгвардии с Урала получил реальный срок за продуктовую коррупцию

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 08:48
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Бывший военный проведет в колонии четыре годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье вынесен приговор в отношении бывшего подполковника Росгвардии Рустама Файзрахманова, курировавшего продовольственные вопросы в Пермском институте национальной гвардии. Офицер подозревался в коррупционных преступлениях при работы с госконтрактами.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ, судом установлено, что Файзрахманов с декабря 2017 по февраль 2018 года неоднократно давал добро на закупку некачественного сливочного масла. За это от компании-поставщика подполковник получил взятку в 185 тысяч рублей. «Общая масса некачественного масла составила около 20 тонн, а его стоимость превысила 6,8 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Решением Пермского гарнизонного военного суда бывший росгвардеец приговорен к четырем годам колонии. Он лишен звания подполковника и возможности работать на госслужбе на протяжении четырех лет.

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