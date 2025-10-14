В районе поселка Пальники вечером 13 октября произошло нападение на автобусы, следовавшие в Пермь. Неизвестные открыли огонь по двум транспортным средствам.
«Вчера вечером, примерно в 20:45, в районе Пальников неизвестные произвели несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. Были повреждены стекла двух междугородних автобусов, следовавших по маршрутам Ныроб — Пермь и Березники — Пермь. Благодаря двойным стеклопакетам, наружные стекла получили сквозные пробоины и трещины, но внутренний слой остался цел. Пассажиры и водители отделались испугом», — сообщается в группе компании «Дизель» в соцсети «ВКонтакте».
Один из пострадавших автобусов принадлежит ООО «Дизель», второй — индивидуальному предпринимателю Шкляр Н.Г. Перевозчики призвали очевидцев происшествия предоставить любую информацию. Как рассказал корреспонденту URA.RU директор компании «Дизель» Андрей Биневский, это было не первый случай нападения. Около пяти дней назад неизвестные обстреляли окна лысьвинского автобуса.
URA.RU отправило запрос в главное управление МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
