25 марта 2019

Вице-мэр Челябинска перед встречей с новым губернатором сломал ногу

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 13:53
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Рабочий выезд врио главы города Владимира Елистратова по вопросам подготовки снегоуборочной техники к зимнему сезону. Челябинск, алейников владимир, елистратов владимир, дорожная техника, спецтехника
Владимир Алейников (слева) предоставил Владимиру Елистратову (справа) одному отвечать на неудобные вопросыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Челябинска Владимир Алейников сломал ногу. Именно по этой причине он не смог 25 марта принять участие в объезде Курчатовского района вместе с врио губернатора Алексеем Текслером, сообщили «URA.RU» источники в мэрии.

«Катался в выходные на лыжах с горы, неудачный поворот, перелом ноги, — рассказал источник. — Поэтому на объезде его не было». Владимир Алейников на костылях физически бы не смог успеть за Алексеем Текслером. Врио губернатора, осматривая Курчатовский район, задал столь быстрый темп, что за ним едва поспевали все остальные, в том числе пресса. Журналисты вместе с чиновниками перепрыгивали через лужи. Фото одной из луж Текслер выставил в своем аккаунте.

Как сообщало «URA.RU», состояние дворов в городе не понравилось Текслеру. Замечаний у него не было только к микрорайону Александровский. По итогам объезда врио губернатора поставил «неуд» мэрии, в том числе мэру Владимиру Елистратову. Вечером Текслер провел совещание в администрации города, где дал жесткие вводные чиновникам.

Владимир Алейников отвечает в мэрии за дорожное хозяйство и транспорт. В этих сферах у горожан особенно много жалоб.

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