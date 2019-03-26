Новая «Мисс Москва» получила запасную корону

Новой «Мисс Москва — 2018» признана Ксения Паленова фото: krasarossiiofficial, Instagram

Модель Ксения Паленова, которую признали победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018» после лишения этого статуса другой участницы конкурса Алеси Семеренко, получила запасную корону. Об этом сообщила директор конкурса красоты Татьяна Андреева-Фальк.

«Сегодня у нас тоже радостное событие, хотя в истории конкурса такое происходит у нас первый раз — мы передаем корону тоже очень достойной девочке, которая заняла второе место», — цитирует ТАСС Андрееву-Фальк.

Ранее победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» Алесю Семеренко лишили титула и короны, напоминает агентство Nation News. По словам организаторов, она нарушила условия договора и сломала корону. Как отмечает телеканал 360, сама Семеренко признавать себя проигравшей не желает и утверждает, что сама отвозила сломанную корону организаторам, и те ее приняли.