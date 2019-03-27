Снос экрана может занять несколько дней — его нельзя повредить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте создан прецедент — начался демонтаж одного из уличных рекламных телеэкранов с диагональю почти десять метров. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации.

Первым демонтируют рекламный экран, расположенный возле старого корпуса СурГУ на улице Энергетиков — это один из старейших подобных объектов в Сургуте. Впоследствии будут разобраны еще пять незаконных конструкций. «По всем рекламным конструкциям есть решения судов или предписания. Демонтаж обычных баннеров происходит регулярно, а к сносу экрана мы долго готовились, поскольку мы должны вернуть владельцу его имущество неповрежденным, если он захочет его забрать», — отметили в администрации.

Экран будет храниться на складе лесопаркового управления. У владельца будет несколько месяцев, чтобы забрать свое имущество. В администрации Сургута добавили, что в городе более трех тысяч рекламных объектов, которые подлежат демонтажу, в том числе 300 билбордов. Напомним, война с незаконной рекламой на улицах города идет уже несколько лет. Владельцы конструкций отказываются демонтировать баннеры даже после решений судов.

В Сургуте такие рекламные конструкции еще никогда не сносили — некоторые работают десятилетиями без документов

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU