28 марта 2019

Опубликованы кадры захода кораблей НАТО в Черное море. ВИДЕО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 07:48
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., сша, военный корабль
В акваторию Черного моря зашли еще три корабля НАТОФото: Pixabay

Корабли НАТО зашли в Черное море. В Сети опубликована видеозапись того, как три корабля пересекают пролив Босфор.

На видеозаписи, которую опубликовало в Twitter турецкое информагентство Demirören Haber Ajans, видно, как три корабля в сопровождении турецкой береговой охраны проходят мимо Стамбула. Корабли продвинулись через пролив Босфор в Черное море, сообщает RT.

Ранее СМИ опубликовали фотографии первых военных кораблей НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. В группе — корабли Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Британии и Болгарии. Сообщалось, что таким образом НАТО демонстрирует поддержку Петру Порошенко на выборах президента Украины. Согласно международной Конвенции 1936 года, военные корабли имеют право находиться в акватории моря не больше 21 суток.

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