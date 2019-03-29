Корабли НАТО зашли в Черное море. В Сети опубликована видеозапись того, как три корабля пересекают пролив Босфор.
На видеозаписи, которую опубликовало в Twitter турецкое информагентство Demirören Haber Ajans, видно, как три корабля в сопровождении турецкой береговой охраны проходят мимо Стамбула. Корабли продвинулись через пролив Босфор в Черное море, сообщает RT.
Ранее СМИ опубликовали фотографии первых военных кораблей НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. В группе — корабли Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Британии и Болгарии. Сообщалось, что таким образом НАТО демонстрирует поддержку Петру Порошенко на выборах президента Украины. Согласно международной Конвенции 1936 года, военные корабли имеют право находиться в акватории моря не больше 21 суток.
NATO'ya ba?l? 3 sava? gemisi ?stanbul Bo?az?ndan pe? pe?e ge?i? yapt?. Bo?az ge?i?ini tamamlayan gemiler Karadeniz'e a??ld?. Gemilerin ge?i?ine sahil g?venlik botlar? da e?lik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf— Demir?ren Haber Ajans? (@dhainternet) 28 марта 2019 г.