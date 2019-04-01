Бастующий в Югре нефтяник вызвал на подмогу коллег для серьезного разговора с руководством

Работники и руководство предприятия «Нефтеавтоматика» соберутся вместе, чтобы обсудить условия труда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работник акционерного общества «Нефтеавтоматика» Александр Бурцев приостановил голодовку и инициировал встречу трудового коллектива с руководством предприятия. Об этом «URA.RU» сообщил сам нефтяник.

«Мы будем выводить работодателя на то, чтобы все-таки нам определиться с прозрачностью начисления заработных плат. Также будут затронуты какие-то социально-бытовые аспекты условий труда», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Александр Бурцев. Встреча с трудовым коллективом запланирована на 1 апреля. Кроме того, в ходе уже проведенных переговоров принято решение о том, что на предприятии будет создана комиссия по трудовым спорам. После объявления голодовки, ситуацию под контроль взяла окружная прокуратура и трудовая инспекции ХМАО. Связаться с руководством акционерного общества «Нефтеавтоматика» корреспонденту «URA.RU» на момент публикации материала не удалось.

Сама акция протеста была объявлена 29 марта. Александр Бурцев устроил ее, находясь на Западно-Тугровском месторождении. По его словам, на такие действия он пошел из-за проблем с выплатой зарплаты и плохих условий труда. Минувшие выходные Александр Бурцев провел на производственной базе АО «Нефтеавтоматика» в Урае. Его туда временно перевели после того, как он объявил акцию протеста. К нефтянику несколько раз день приходили медики, чтобы оценить состояние его здоровья. По словам самого Александра Бурцева, голодовка не сказалась на его самочувствии.