Процесс банкротства челябинской энергокомпании вышел на новый уровень

«Челябэнергосбыт» вышел на новую стадию в процессе банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области по заявлению ОАО «МРСК Урала» ввел процедуру наблюдения в ПАО «Челябэнергосбыт» («ЧЭС») и ООО «АЭС-Инвест». Для этих двух компаний, аффилированных друг с другом, решение суда означает новый поворот в процессах их банкротства.

«Процедура наблюдения в „Челябэнергосбыте“ введена до 17 июля 2019 года, в ООО „АЭС-Инвест“ до 28 августа 2019 года, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе „МРСК Урала“. — Временные арбитражные управляющие будут разбираться в многомиллиардных долгах компаний, работавших в Челябинской области, и их деятельности на рынке. Также они будут оценивать их финансово-хозяйственную деятельность».

Минэнерго РФ 22 июня 2018 года лишило «Челябэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика из-за миллиардных долгов. Компания связана со структурами АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). В этом же году из-за многочисленных нарушений закона статус гарантирующего поставщика потеряли структуры МРСЭН не только в Челябинской области, но и в других регионах России. Их функции сейчас выполняют дочерние общества Группы компаний «Россети». В отношении собственников МРСЭН возбуждены и расследуются уголовные дела.

Самые большие долги у «Челябэнергосбыта» скопились перед «МРСК Урала», первой подавшей в суд иск о банкротство «ЧЭС». Со временем число кредиторов увеличилось. По решению суда, «ЧЭС» запрещено совершать любые действия, связанные с реорганизацией, в том числе сделки. ООО «АЭС Инвест», в отношении которой также введена процедура наблюдения, являлась аффилированной территориальной сетевой компанией с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт». Задолженность «АЭС Инвест» перед «МРСК Урала» составляет более 680 млн рублей.