Все «денежные» обещания Бориса Дубровского потеряли силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласованные экс-губернатором Борисом Дубровским бюджетные дотации муниципалитетам Челябинской области аннулируются. Также оставлены без движения аналогичные документы, отправленные от его имени на рассмотрение в региональное министерство финансов. Об этом сообщается в письме ведомства, разосланном главам городов и районов области.

«Для решения вопросов об оказании дополнительной финансовой помощи в случае их актуальности необходимо согласование с врио губернатора А. Л. Текслером», — говорится в документе.

«Сегодня новым распорядителем бюджетных средств области является врио губернатора Алексей Текслер. Логично, что готовить правовые акты о выделении средств, которые будет подписывать Алексей Леонидович, на основе положительных резолюций бывшего главы региона некорректно. Поэтому мы предложили муниципалитетам продублировать свои обращения о финансовой помощи на имя врио губернатора, если в этом есть необходимость», — пояснил «URA.RU» глава регионального минфина Андрей Пшеницын.

Тем временем информация активно обсуждается на местах и распространяется в мессенджерах и по электронной почте. «По муниципалитетам разослали письмо за подписью Пшеницына о том, что все ранее оговоренные проекты с Дубровским аннулируются. А большинство муниципалитетов под эти деньги уже сделали проекты из местного бюджета. Да и жителям уже обещания розданы. Эх, не с того начали. Не с того», — гласит одно из анонимных сообщений.

«Если у чиновников на местах наша просьба вызвала недоумение и желание устраивать публичные спекуляции, то это показательно. Значит, муниципальные власти внесли изменения в местные бюджеты и заключили контракты с нарушением действующего законодательства, не дождавшись необходимых правовых актов. Иного объяснения у меня нет», — прокомментировал ситуацию Андрей Пшеницын.