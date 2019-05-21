Жители центра Екатеринбурга просят исключить из опроса о храме сквер у драмтеатра

Жители дома на улице 8 Марта, 1 в Екатеринбурге написали коллективное письмо олигархам Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну. Они просят исключить сквер возле драмтеатра из списка вариантов для строительства храма Святой Екатерины. Дело в том, что их дом находится буквально в нескольких метрах от этого сквера.
Горожане отметили, что Алтушкин и Козицын известны как спонсоры многих хороших проектов, но ситуация вокруг сквера у театра драмы стала по-настоящему драматической.
«Наш дом вплотную прилегает к скверу, и с момента появления первых сообщений о застройке мы были свидетелями многочисленных акций в защиту этого зеленого уголка. А в дни появления ограждений с ужасом наблюдали многотысячный протест горожан разных возрастов, их стычки с охраной стройплощадки и вопиющую жестокость полиции», — написали жители дома.
«Нужен ли Екатеринбургу храм Святой Екатерины? Да. Но нужен ли он именно в сквере у театра драмы? Увы, нет. Игорь Алексеевич, Андрей Анатольевич, мы обращаемся к вам с просьбой сохранить сквер. Только от вас зависит исход этой непростой ситуации. Пожалуйста, примите правильное решение», — подытожили жители дома.
Ранее «URA.RU» писало, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал площадки под строительство церкви, которые будут включены в опрос. Это ранее отвергнутая территория городского пруда, сквер возле стадиона «Динамо», территория возле цирка. Также в этом списке снова фигурирует сквер возле театра драмы, который уже едва не привел к кровопролитию при стычках горожан с росгвардейцами.