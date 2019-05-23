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В Челябинске замерили рейтинг Текслера. Для победы в первом туре ему не хватает любви молодых женщин

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 10:02
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Празднование 9 мая. Челябинск, текслер алексей
Для победы в первом туре Алексею Текслеру нужно очаровать молодых женщин и нейтрально настроенных мужчинФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Врио губернатора Алексей Текслер спустя два месяца после назначения оставил положительное впечатление о себе у 33,1% челябинцев. Это женщины в возрасте старше 45 лет, а также горожане, работающие по найму на частных предприятиях и неработающие пенсионеры, говорится в результатах соцопроса, проведенного местным филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Нейтрально до сих пор относятся к Текслеру 14,4% опрошенных, это женщины 25-44 лет, работающие по найму на частных предприятиях, а также горожане, имеющие средний и ниже среднего уровень достатка.

У большинства опрошенных (38,1%) пока впечатление не сформировалось из-за небольшого срока пребывания Алексея Текслера в должности. Чаще о несформированном впечатлении говорили мужчины, горожане с общим средним, специальным и неоконченным высшим образованием, а также неработающие пенсионеры.

Отрицательное впечатление Текслер произвел на 3,7% горожан. Однако эта цифра не превышает размер статистической погрешности.

Фото: РАНХиГС

Бывший губернатор Борис Дубровский 19 марта досрочно подал в отставку, этому предшествовали обвинения в картельном сговоре с дорожными строителями и передача материалов на него в МВД и Генпрокуратуру. Президент Владимир Путин назначил первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера врио главы региона. Для победы на выборах 8 сентября ему нужно набрать больше 50% голосов избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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