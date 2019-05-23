Врио губернатора Алексей Текслер спустя два месяца после назначения оставил положительное впечатление о себе у 33,1% челябинцев. Это женщины в возрасте старше 45 лет, а также горожане, работающие по найму на частных предприятиях и неработающие пенсионеры, говорится в результатах соцопроса, проведенного местным филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
Нейтрально до сих пор относятся к Текслеру 14,4% опрошенных, это женщины 25-44 лет, работающие по найму на частных предприятиях, а также горожане, имеющие средний и ниже среднего уровень достатка.
У большинства опрошенных (38,1%) пока впечатление не сформировалось из-за небольшого срока пребывания Алексея Текслера в должности. Чаще о несформированном впечатлении говорили мужчины, горожане с общим средним, специальным и неоконченным высшим образованием, а также неработающие пенсионеры.
Отрицательное впечатление Текслер произвел на 3,7% горожан. Однако эта цифра не превышает размер статистической погрешности.
Бывший губернатор Борис Дубровский 19 марта досрочно подал в отставку, этому предшествовали обвинения в картельном сговоре с дорожными строителями и передача материалов на него в МВД и Генпрокуратуру. Президент Владимир Путин назначил первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера врио главы региона. Для победы на выборах 8 сентября ему нужно набрать больше 50% голосов избирателей.