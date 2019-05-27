В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах

Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, на сегодняшний день нехватка храмов существует в Новосибирской епархии, где на одну церковь приходится 25 тысяч человек, в епархии Москвы (16,6 тысяч человек), в Хабаровской епархии (15 тысяч человек), а также в петербургской (14,5 тысяч) и благовещенской (14,3 тысячи).
Все эти цифры Легойда привел в своем telegram-канале в качестве ответа на многочисленные сообщения СМИ о строительстве РПЦ нескольких храмов в сутки. «Коллеги-журналисты, певцы, деятели культуры и просто интересующиеся! Перед тем, как высказываться про „три храма в день“, ознакомьтесь, пожалуйста, с этими цифрами», — написал он.