26 мая 2019

В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 00:15
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Детский праздник Масленица. Курган, купола храма, кресты, храм, церковь
Представитель РПЦ перечислил регионы, где наблюдается нехватка храмовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, на сегодняшний день нехватка храмов существует в Новосибирской епархии, где на одну церковь приходится 25 тысяч человек, в епархии Москвы (16,6 тысяч человек), в Хабаровской епархии (15 тысяч человек), а также в петербургской (14,5 тысяч) и благовещенской (14,3 тысячи).

Все эти цифры Легойда привел в своем telegram-канале в качестве ответа на многочисленные сообщения СМИ о строительстве РПЦ нескольких храмов в сутки. «Коллеги-журналисты, певцы, деятели культуры и просто интересующиеся! Перед тем, как высказываться про „три храма в день“, ознакомьтесь, пожалуйста, с этими цифрами», — написал он.

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