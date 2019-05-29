Тюменцы паникуют из-за скопления полицейских в городе и БТР на дорогах

В Тюмени проходят учения силовиков Фото: depositphotos.com

В разных частях Тюмени с утра наблюдается скопление полицейских машин. Силовиков видели у правительства Тюменской области и железнодорожного вокзала. По улицам едут полицейские машины со включенными проблесковыми маячками и БТР. Об этом «URA.RU» сообщают местные жители, отмечая, что горожане паникуют: в середине апреля в городе были уничтожены двое мужчин, связанных с террористической организацией.

«ТЭЦ-2 оцеплена, люди в бронежилетах. По городу сотни полицейских», — пишут горожане в соцстеях.

В УМВД по Тюменской области и ФСБ не ответили на звонок редакции. Однако два дня назад пресс-служба ФСБ предупреждала, что 29 мая сотрудники управлений ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, органов власти Тюменской области и других ведомств проведут учение по пресечению условного теракта в районе ТЭЦ-2.

«Оперативный штаб в Тюменской области обращается к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным ограничениям», — заметили в ведомстве.

Ранее, 12 апреля, в Тюмени был введен режим контртеррористической операции. Силовики оцепили один из микрорайонов города, в котором расположены частные дома, и эвакуировали жителей. Двое террористов были уничтожены