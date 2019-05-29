Дмитрий Артюхов завел страницу в «Одноклассниках» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 29 мая завел себе страничку в социальной сети «Одноклассники».

«За этот год на посту руководителя региона подписчики моих аккаунтов стали мне настоящими помощниками. Никакие отчеты не дадут настолько полной картины жизни региона. Благодарю каждого за поддержку и доверие. Сегодня завел страницу здесь. Интересно освоить еще одну площадку. В „Одноклассниках“ своя большая аудитория, очень хочу с ней познакомиться», — написал Артюхов.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе главы региона, аккаунт губернатор заводит для того, чтобы как можно больше жителей получили возможность прямой связи с ним. «„Одноклассники“ по числу ямальских пользователей занимают второе место после „ВКонтакте“ в ЯНАО — около 290 тысяч человек», — уточнили там.

Политтехнолог Владимир Дмитриев считает создание страницы в «ОК», укрепит позиции Артюхова. «„Одноклассники“ для него еще один канал коммуникации, он укрепляет свои позиции и будет активно им пользоваться. Аудитория „ОК“ ходит на выборы чаще, чем пользователи других соцсетей, и лайк в „ОК“ может легко стать галочкой в бюллетене», — сообщил Дмитриев «URA.RU».

Во время пресс-конференции 26 мая Артюхов заявил, что вести диалог через соцсети удобно и важно. «Социальные сети — это наша данность, и мы в них живем не только в личном, но и в рабочем плане. Это удобно, это объективно. Это прямой, честный диалог, чем мы государственные деятели должны заниматься», — сказал глава региона. Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор уже имеет аккаунты в двух соцсетях — Instagram и «ВКонтакте».