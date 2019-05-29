Крупнейший город ХМАО ожидает масштабная чистка рынка наружной рекламы

Администрация Сургута планирует завершить конкурс к ноябрю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов анонсировал масштабные перемены, которые произойдут во внешнем облике наружной рекламы в городе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской администрации.

29 мая на заседании думы Сургута депутаты приняли новые правила размещения рекламы. Этот документ должен будет помочь в наведении порядка в отрасли, которая последние несколько лет жила по своим правилам. «Как могли заметить сургутяне, в городе уже снесено много незаконных конструкций. Но это одна сторона медали. На протяжении долгого времени бюджет города недополучал деньги за их размещение на муниципальной земле. Это была наша упущенная выгода. Теперь мы заключили соглашение с рекламными агентствами и вернули в казну около 15 миллионов рублей», — прокомментировал Шувалов.

Предстоящей осенью мэрия разыграет на конкурсе новые места размещения конструкций, их в городе останется порядка 400. Оставшиеся баннеры, которые установлены на сургутских улицах незаконно, должны будут за собственный счет демонтировать те фирмы, которые выиграют торги. Сами рекламные билборды будут заменены на более современные и привлекательные. «Мы в новых правилах прописали 5 основных типов конструкции, которые должны использовать рекламщики. Кроме того, запретили устанавливать баннеры с бетонной подушкой, расположенной над поверхностью. Основание щита должно находиться под землей», — прокомментировал «URA.RU» заместитель директора департамента архитектуры и строительства сургутской мэрии Юрий Валгушкин.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что администрация Сургута приступила к наведению порядка в рекламной отрасли. Весной чиновники начали активно демонтировать незаконные конструкции. Причем не только билборды, но и видеоэкраны с широкой диагональю.