В Пермском крае впервые состоятся крапивные бои

Крапивные бои состоятся в Пермском крае впервые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае впервые пройдет фестиваль, посвященный крапиве. Мероприятие под названием «Чусовская крапива» состоится 10 августа в деревне Никифорово Чусовского района.

В программе фестиваля заявлены «бои крапивой и крапивная кулинария, а также мастер-классы для детей и взрослых». Начальник управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского района Дмитрий Акинфиев сказал, что фестиваль проводится впервые, а также отметил, что он «очень скромный по бюджету». Собеседник также пояснил, что концепция культурно-массового мероприятия сейчас прорабатывается.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Пермском крае регулярно проходит турнир по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Турнир получил широкую известность в 2015 году после того, как Игоря Гладнева, который в то время занимал пост министра культуры Прикамья, жестоко высмеял поэт Андрей Орлов, более известный как Орлуша. В июне в Перми прошел турнир по пощечинам.