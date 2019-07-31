Жители дома миллионеров в Екатеринбурге не платят налоги

Судебные приставы наведались к одному из обитателей «Тихвина»
Судебные приставы из УФССП по Свердловской области вместе с налоговыми инспекторами нагрянули в жилой комплекс «Тихвин» в центре Екатеринбурга. Поводом к рейду силовиков стал крупный долг одного из жильцов. Увидев приставов, он сразу погасил долг.
«Мужчина, не оплачивающий долг свыше 350 тысяч рублей по налогам, как только узнал, что к нему домой пришли судебные приставы-исполнители, сразу оплатил всю сумму через портал госуслуг. В тот же день принес в отдел подтверждающие оплату документы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП.
Екатеринбуржцы называют «Тихвин» домом, в котором живут миллионеры. Цена квартир здесь достигает 150 миллионов рублей.