30 июля 2019

Жители дома миллионеров в Екатеринбурге не платят налоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. город Екатеринбург, тихвин
Судебные приставы наведались к одному из обитателей «Тихвина»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Судебные приставы из УФССП по Свердловской области вместе с налоговыми инспекторами нагрянули в жилой комплекс «Тихвин» в центре Екатеринбурга. Поводом к рейду силовиков стал крупный долг одного из жильцов. Увидев приставов, он сразу погасил долг.

«Мужчина, не оплачивающий долг свыше 350 тысяч рублей по налогам, как только узнал, что к нему домой пришли судебные приставы-исполнители, сразу оплатил всю сумму через портал госуслуг. В тот же день принес в отдел подтверждающие оплату документы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП.

Екатеринбуржцы называют «Тихвин» домом, в котором живут миллионеры. Цена квартир здесь достигает 150 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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