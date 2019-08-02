Неизвестный напал на полицейских с ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четверг в Сургуте при исполнении служебных обязанностей убит сотрудник полиции, его коллега получил ранение. Об этом «URA» сообщили в пресс-службе МВД России по ХМАО-Югре.

Как пояснили в ведомстве, 1 августа в районе 22:40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома по улице Пушкина. На место был направлен наряд полиции.

«Сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго», — сообщили в ведомстве. Раненый полицейский применил табельное оружие; злоумышленник убит. Семье погибшего полицейского, как заявили в региональном УМВД, окажут необходимую помощь.

Видео: «К-Информ»