01 августа 2019

В Сургуте убит сотрудник полиции. Его коллега — ранен. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр полпредом президента Николаем Цукановым стройки в Челябинском аэропорту и строительство конгресс-холла Таганай. Саммит ШОС и БРИКС. Челябинск, омон, полиция
Неизвестный напал на полицейских с ножомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четверг в Сургуте при исполнении служебных обязанностей убит сотрудник полиции, его коллега получил ранение. Об этом «URA» сообщили в пресс-службе МВД России по ХМАО-Югре.

Как пояснили в ведомстве, 1 августа в районе 22:40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома по улице Пушкина. На место был направлен наряд полиции.

«Сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго», — сообщили в ведомстве. Раненый полицейский применил табельное оружие; злоумышленник убит. Семье погибшего полицейского, как заявили в региональном УМВД, окажут необходимую помощь.

Видео: «К-Информ»

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© Служба новостей «URA.RU»
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