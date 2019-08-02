В цехе утверждают, что возят молоко из Тобольска Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Вартовчанин обвинил городской цех по переработке молока «Классика» в продаже просроченного масла, которое те покупают в других магазинах, а выдают за свое, переупаковывая его. Видеозапись об этом он опубликовал в сообществе «ЧП Нижневартовск» на сайте «ВКонтакте».

Мужчина, который якобы сам работал на этом производстве, заявляет на записи, что цех покупает просроченное масло других производителей, меняет упаковки, ставит новый срок годности и в таком виде продает товар, а процент жирности в производимом им твороге всегда одинаковый, несмотря на разные значения на упаковке. «Никогда не покупайте ничего у них», — заявляет рассказчик. «А еще там работают мигранты. Им то наплевать: они уедут из этого города, а нас потравят», — утверждает анонимный автор видео.

Видео вызвало вопросы и у подписчиков сообщества. Некоторые назвали это местью конкурентов. Руководство цеха по переработке молока «Классика» отвергло все обвинения.

«Молоко мы возим из Тобольска, все готовим тут. Любой проверяющий может прийти к нам и посмотреть, как все делается. Роспотребнадзор проверяет нас несколько раз в месяц. Все обвинения, о которых сказано в видео — ложь», — заявил «URA.RU» представитель компании «Классика» Сергей Бадыгин.

По информации «URA.RU», видео уже заинтересовало Роспотребнадзор и в Нижневартовский отдел по защите прав потребителей.