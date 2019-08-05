Мэрия Магнитогорска ответила родителям, которые жаловались на «вонючий минтай» в детсадах

В Магнитогорсе родители жаловались на качество питания в образовательных учреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Магнитогорска не согласны с претензиями к питанию в детских садах, которые ранее высказали горожане. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Рыба и мясо поступают в стадии глубокой заморозки, в таком же виде отправляются на пищеблоки учреждений», — говорится в документе. В мэрии подчеркнули, что запасы «организуются на срок не более одного месяца» и при «выявлении дефекта после разморозки продукция в полном объеме возвращается поставщику».

«Замечаний по используемому меню со стороны контролирующих органов нет», — подчеркивается в заявлении. Родители имеют право ежедневно проверять и дегустировать блюда, приготовленные для детей. «Ни одно замечание не остается без разбора», — заключают чиновники.

Ранее магнитогорские родители жаловались в соцсетях на некачественные продукты в детских садах. По словам горожан, их детей кормят «жирным мясом, искусственным киселем и старым, вонючим минтаем», а в меню почти нет кисломолочных продуктов.