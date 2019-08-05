Абсолютное большинство россиян испытывают стресс на работе

93% россиян испытывают стресс на работе. Эти данные были получены в ходе исследования сайта SuperJob.
«Стрессу на работе подвержены девять из десяти сотрудников. Лишь семь процентов россиян могут похвастаться отсутствием стресса на работе», — говорится в пресс-релизе компании.
Чаще всего нервничать приходится из-за плохого отношения (14%) и непрофессионализма (10%) начальства. Напряжение вызывает и поведение коллег (9%), низкая зарплата (5%), перегруженность работой (4%) и безделье (4%). В 3% случаев работать мешают некомпетентные сослуживцы, отсутствие определенности в постановке задач и хаос в компании. Задачи с невыполнимыми сроками, шум и нестабильность положения назвали в качестве причин стресса по 2% работников.
24% ответов пришлось на менее популярные причины стресса. Среди них оказались неблагоприятные условия труда, авралы, боязнь сделать ошибку и поведение клиентов.
Данные были получены в результате опроса 1000 трудоустроенных россиян из всех округов РФ. Им нужно было ответить, что для них является самым большим источником стресса на работе.