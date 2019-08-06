Челябинский губернатор изменит жизнь города, где делают ядерное оружие

Алексей Текслер будет добиваться для Трехгорного статуса ТОСЭР Фото: Илья Московец © URA.RU

Город Трехгорный получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом 6 августа заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, находясь с визитом в городе. Трехгорный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), на его территории находится приборостроительный завод, где выпускают ядерные боеприпасы.

«Это даст возможность по привлечению дополнительного потенциала в экономику города и создания новых рабочих мест», — заявил Текслер журналистам. О том, чтобы Трехгорный получил такой статус, врио губернатора попросили жители на встрече с главой региона. «Будем готовить соответствующую заявку в правительство РФ», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

На сегодня статус ТОСЭР на Южном Урале имеют Верхний Уфалей, Миасс, Бакал, Озерск и Снежинск. Два последних, как и Трехгорный, являются ЗАТО. Все три «запретки» подавали документы в правительство РФ на получение статуса ТОСЭР, но Трехгорному отказали.

В городе высказывали недовольство тем, что прежнее руководство области не помогло им в решении этого вопроса.