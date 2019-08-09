В Югре владелец скандально известного завода угрожал стороннику Путина

В Нягани полиция начала проверку по факту конфликта между владельцем скандально известного асфальтового завода Евгением Елиным и членом регионального штаба ОНФ Константином Айдаковым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД.
«В полицию поступило заявление о том, что Елин угрожал Айдакову, ведется проверка», — сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» общественный активист сообщил, что его вызвали горожане, живущие около завода. Они жаловались на неприятных запах, исходящий от производства. «Когда я фиксировал на фото дым из трубы, ко мне подъехали несколько машин, откуда вышли Елин и его подчиненные. Меня начали оскорблять и угрожать, причем не только мне, но и моей семье. Поэтому я и обратился в полицию», — заявил Айдаков.
Вторая сторона конфликта в беседе с журналистом агентства отрицает факты угроз во время общения с представителем ОНФ. «У Айдакова, как и у меня, есть песчаный карьер, сейчас он пытается запустить свой асфальтовый завод, а параллельно хочет убрать конкурента в моем лице», — считает Елин. У полиции есть 30 дней, чтобы разобраться в этой истории.
Ранее «URA.RU» сообщало, что против нынешнего местонахождения асфальтового завода выступали горожане, которые проживают поблизости от него из-за нарушения экологических норм. Мэрия пообещала, что производство в этом году будет перенесено в промышленную зону.