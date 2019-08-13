Свердловский облсуд назвал организатора протестов в сквере Екатеринбурга

Анне Балтиной придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Свердловский областной суд оставил без изменений обвинительное постановление в отношении активистки движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анны Балтиной. Таким образом он утвердил решение Ленинского районного суда, который признал Балтину организатором несанкционированной акции против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе облсуда.

Ленинский суд признал Балтину виновной по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях еще в июне. В качестве доказательства приводилась публикация сообщества «Парки и скверы» в Facebook от 13 мая 2019 года, в которой желающих позвали «пойти погулять в сквер».

Несанкционированные митинги из-за начала строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы продолжались в течение недели с 13 мая. Противостояние прекратилось после того, как президент Владимир Путин предложил провести среди горожан опрос, чтобы определиться с местом строительства храма. Ожидается, что он состоится в сентябре.