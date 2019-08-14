Нашелся пропавший в Сирии россиянин

Лидер движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников, который, по одной из версий, находится в плену в Сирии, оказался жив. Об этом сообщили его коллеги из «Альтернативы», уточнив, что местонахождение россиянина не раскрывается из соображений безопасности.
«Неизвестно что именно произошло, но мы имеем информацию, что местные банды объявили награду за жизнь Олега. В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте», — говорится в сообщении на сайте организации.
В «Альтернативе» уточнили, что информации о Мельникове по-прежнему мало. Коллеги волонтера не знают, почему его группа не выходила на связь с 7 августа. Сейчас «Альтернатива» работает над тем, чтобы выяснить больше информации о произошедшем. Известно только, что волонтеры выполнили свое задание — они отправлялись на поиск детей из России, оказавшихся в рабстве.
Мельников отправился в Сирию, чтобы помочь российским детям вернуться на родину, рассказывала «URA.RU» член президиума движения «Альтернатива» Вера Грачева. Активист пропал сразу после прибытия в Сирию 7 августа, уточняет агентство Nation News. Через несколько дней в организацию позвонил аноним, который сообщил, что Мельников находится в плену, и потребовал выкуп. В «Альтернативе» заявили, что звонок был проделкой мошенников.