Число людей с синдромом Дауна растет в России

За последние пять лет число россиян с синдромом Дауна выросло почти на треть Фото: depositphotos.com

Число россиян, у которых диагностировали синдром Дауна, за последние пять лет увеличилось на 30%. Сейчас в стране зарегистрировано почти 19 тысяч таких пациентов, говорится в статистическом сборнике Минздрава.

«В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, в 2018 году эта цифра выросла до 18,7 тысячи человек», — приводит News.ru данные медицинского ведомства. На сегодняшний день в России 12,8 пациента с таким диагнозом на 100 тысяч населения. Пять лет назад этот показатель был равен 9,6.

Меньше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в Челябинской и Пензенской областях, а также в Приморском крае. А больше всего — в Ингушетии, Костромской области и на Алтае.

Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. Причины возникновения синдрома до конца не изучены.