Число людей с синдромом Дауна растет в России

Число россиян, у которых диагностировали синдром Дауна, за последние пять лет увеличилось на 30%. Сейчас в стране зарегистрировано почти 19 тысяч таких пациентов, говорится в статистическом сборнике Минздрава.
«В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, в 2018 году эта цифра выросла до 18,7 тысячи человек», — приводит
Меньше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в Челябинской и Пензенской областях, а также в Приморском крае. А больше всего — в Ингушетии, Костромской области и на Алтае.
Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. Причины возникновения синдрома до конца не изучены.