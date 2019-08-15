Медведев распорядился наградить пилотов «Уральских авиалиний», совершивших чудо в Подмосковье

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Дмитрий Медведев назвал «очень хорошим событием» отсутствие жертв при жесткой посадке самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что действия экипажа самолета «Уральских авиалиний» А321, которому удалось экстренно посадить лайнер в поле, заслуживают награды. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на очередном заседании правительства.

«Действия экипажа, совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды», — приводит его слова ТАСС. То, что во время жесткой посадки в подмосковном Жуковском удалось избежать жертв, Медведев назвал «очень хорошим событием», передает РИА «Новости».

Как писало «URA.RU», ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экипаж А321 будет представлен к федеральным наградам. Самолет «Уральских авиалиний», который должен был совершить рейс Жуковский — Симферополь, экстренно сел в двух километрах от аэропорта. Через несколько минут после взлета у лайнера отказал один из двигателей после того, как в него попали птицы.

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