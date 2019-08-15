Участника протестов в Москве арестовали после издевательств над девушкой

Предполагается, что молодой человек нанес бывшей девушке несколько ударов ножом Фото: depositphotos.com

Щербинский райсуд Москвы на два месяца арестовал 20-летнего уроженца Саранска, который принимал участие в протестных акциях в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Молодого человека подозревают в покушении на бывшую девушку, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в минувшие выходные, 11 августа, парень позвал девушку, с которой они когда-то встречались, в лес. Там он ударил ее по голове и нанес несколько ранений ножом, употребляя при этом водку. Через несколько часов мать девушки позвонила ей и, услышав крики, вызвала полицию, передает портал Stolica-c.ru.

Пострадавшую поместили в реанимацию, она введена в состоянии искусственной комы. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство», Щербинский суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Сообщается, что подозреваемый переехал в Москву с родителями из Саранска и в последнее время нигде не работал.

Фотографии парня размещены в аккаунтах команды блогера Алексея Навального в соцсетях. На снимке, который был выложен в Instagram-аккаунте штаба Навального 31 июля, молодой человек держит плакат «Честные выборы в России», на котором перечислены сроки административных арестов для незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Днем ранее начальник штаба Ивана Жданова — одного из таких кандидатов — Борис Золотаревский разместил это же фото в своем Twitter.