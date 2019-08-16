Продюсер Пригожин рассказал о дружбе с Цоем

Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о культовом музыканте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о дружбе с музыкантом Виктором Цоем. По словам бизнесмена, их познакомил продюсер группы «Кино» Юрий Айзеншпис. Пригожин сказал, что дружил с Цоем недолгое время, но они были близкими людьми.

«Он был у меня на дне рождения моего сына, когда ему исполнялся годик. Благодаря ему мы помирились с соседями, которые меня не очень любили. Мы общались с ним регулярно. Он любил путешествовать, ездил на Эльбрус, звонил мне оттуда. Мы с ним созванивались, общались», — рассказал Пригожин изданию «ПолитРоссия» и вспомнил, что последний разговор у них состоялся за две недели до смерти Цоя.

Цой умер 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Музыкант разбился на автомобиле. Ранее сообщалось, что народный артист РФ Юрий Стоянов назвал Цоя знаковым человеком для страны и поколения, пишет RT.