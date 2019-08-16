За смерть рабочих при обрушении моста в Югре ответит их начальник

Мужчину обвиняют в нарушении правил техники безопасности при проведении работ Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники следственного отдела следственного управления СКР Югры обвинили начальника участка АО «Мостострой-11» в нарушении правил безопасности при проведении работ. По мнению силовиков, именно он ответственен за смерть двоих рабочих и за тяжелые увечья, которые получили еще три человека.

«Начальник участка, ответственный за производство работ, в нарушение правил безопасности не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли», — сообщили «URA.RU» в СУ СКР по ХМАО.

Если суд примет доводы следователей, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Ранее «URA.RU» писало, что 5 ноября 2018 года в районе поселка Каркатеевы Нефтеюганского района во время демонтажных работ старого моста рухнула конструкция. В воде оказалась строительная техника — «КамАЗ» и кран. Пострадали девять человек.