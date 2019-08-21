В Югре на городской свалке нашли опасные медицинские отходы

Медотходы на бытовой свалке нашли общественники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Советский (ХМАО) общественники нашли доказательства, что местный предприниматель, несмотря на вынесенное ему представление прокуратуры и штраф от Росприроднадзора, как и прежде складирует опасные медицинские отходы на свалке, не предназначенной для этого. Об этом рассказал на своей странице во «Вконтакте» журналист Антон Пантин.

«Мы нашли желтые пакеты с бирками, в которых остались шприцы, марли с кровью, ампулы и другие материалы, запрещенные к складированию с бытовыми отходами», — пишет он.

В видеоролике, иллюстрирующем сообщение Пантина, видно, как общественники находят желтые пакеты, в которых при детальном осмотре оказываются медицинские отходы. Они, по словам опрошенных агентством экспертов, должны сжигаться, а не складироваться.

В межрайонной югорской прокуратуре «URA.RU» объяснили, что описанная свалка в городе Советском принадлежит ООО «Эко Ресурс», руководителя которой Росприроднадзор уже штрафовал за недостаточный контроль за ввозимыми на его полигон отходами. Журналисту агентства не удалось получить комментарий у представителя компании «Эко Ресурс», там не ответили на звонки. В управлении Росприроднадзора по ХМАО сообщили, что новых обращений в их адрес не поступало. То же самое «URA.RU» ответили в прокуратуре округа.