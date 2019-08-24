Автомобиль ГФИ эвакуировали в самом центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска эвакуировали автомобиль главного федерального инспектора Южного Урала Сергея Морева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе полпредства по Уральскому федеральному округу.

«Эвакуировали автомобиль в связи с поломкой, порвался ремень», — уточнили представители полпредства в разговоре с корреспондентом агентства. По словам собеседников, машину уже починили, она вновь на ходу.

В ГИБДД по Челябинску от комментариев отказались. Комментарий самого Морева на момент публикации также получить не удалось.

Фотография, на которой запечатлен момент погрузки автомобиля Lexus LX 570 с госномером «о006оо/74» на эвакуатор, появилась в telegram-канале «Е-область». Машина числится за ГФИ региона Сергеем Моревым.

С автомобилем связана скандальная история. Когда машина еще находилась в пользовании предшественника Морева Артема Пушкина, в сети было опубликовано видео, на котором джип чиновника разгоняется до 140 км в час на трассе из Екатеринбурга в Челябинск. За рулем, как позже оказалось, находился водитель ГФИ. Пушкин тогда отметил, что заинтересован в том, чтобы ГИБДД объективно разобралась в ситуации.