На «Россию 1» пожаловались из-за пса-гипнотезера

Шпиц «усыпил» 15 человек во время прямого эфира (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Агенство «Главпиар» потребовало привлечь к ответственности телеканал «Россия 1» из-за сюжета о псе-гипнотизере. Обращение было направлено в Роскомнадзор.

В письме (есть в распоряжении редакции) говорится, что 22 августа «Россия 1» опубликовал отрывок из выпуска с участием собаки-гипнотизера. На кадрах шпиц по кличке Принцесса якобы усыпляет в студии 15 человек — они как будто засыпают и падают на подушки. Сотрудники агенства «Главпиар» считают, что зритель, «потребляя подобную телепродукцию, не может оценить ее негативное воздействие на психику и поведение». «Человек видит своими глазами и думает, что это правда», — указывают авторы письма.

В обращении отмечается взаимосвязь между телевизионным сюжетом и пиаром мошенников. «Чем больше по телевизору будут показывать экстрасенсов, гадалок и собак-гипнотезеров, тем больше людей попадет на удочку мошенников», — говорится в письме. «Ради рейтингов и рекламных доходов телеканалы гробят психическое здоровье нации», — отмечают в заключении авторы.

Выяснить, поступило ли письмо в Роскомнадзор, и будет ли ведомство реагировать на жалобу, нашему агентству оперативно не удалось — там попросили время на предоставления комментария. В пресс-службе телеканала «Россия 1» не ответили на звонок журналиста.

Сделанные год назад съемки с «собакой-гипнотизером» появились в соцсетях 22 августа как анонс нового сезона программы «Удивительные люди». Пользователи не поверили в происходящее, отметив актерские способности участников «эксперимента», пишет агентство Nation News.