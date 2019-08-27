Жители Кировского района выступили против вырубки леса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Возле здания мэрии Перми проходит одиночный пикет против вырубки леса в Кировском районе под строительство инфекционной больницы. Жители считают, что 30 гектаров леса вырубается также под коммерческую застройку.

«Нас, местных жителей, это не устраивает. Мы предлагаем не менять зонирование участка и этот вопрос обсудить с жителями района. Потому что депутаты нам не говорят, что конкретно, помимо больницы, будет построено на данном участке. Уже появилась информация, что там могут построить и аквапарк, но, скорее всего, никакого аквапарка там не будет, а появится очередной торговый центр», — заявила корреспонденту «URA.RU» участница одиночного пикета Юлия Мяленко.

По словам активистки, местные жители предложили чиновникам оставить половину участка под общественный парк.

Ранее комитет по градостроительству при гордуме рекомендовал депутатам сменить зонирование участка в Кировском районе. Десять гектаров предлагается отдать под строительство краевой инфекционной больницы, а 30 гектаров — «под промышленные и торговые объекты». Сегодня гордума должна принять окончательное решение по данному вопросу.

Инфекционная больница, рассчитанная на 300 мест, будет состоять из трех корпусов общей площадью около 40 тыс. квадратных метров. Стоимость строительства объекта оценивается в пять миллиардов рублей.