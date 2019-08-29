28 августа 2019

В Госдуме предложили президенту Грузии извиниться перед Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, зурабишвили саломе
Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна изменить свою позициюФото: Официальный сайт «НАТО»
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Обострение ситуации между Грузией и Россией

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили нужно извиниться за антироссийские высказывания, чтобы восстановить отношения с Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что „Россия — агрессор, Россия — оккупант“», — приводит его слова РБК. Шхагошев вспомнил, что не так давно грузинский лидер назвал Москву «врагом». Однако при этом он отметил, что позиция Зурабишвили по отношению к России смягчилась, передает «Национальная служба новостей». По словам российского парламентария, извинения президента Грузии необходимы, так как «общество всегда ориентируется на высказывания главы государства».

Отношения России и Грузии обострились после беспорядков в Тбилиси. Президент Грузии заявил, что восстановление отношений с РФ возможно в случае изменения российской позиции. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков в свою очередь считает, что не стоит перекладывать всю ответственность на российскую сторону.

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