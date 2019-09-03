Югорчане нашли, куда потратить деньги, выделенные на ремонт брусчатки в столице ХМАО

Ханты-мансийцы обсуждают странный, по их мнению, ремонт брусчатки, который начали в столице Югры. По словам комментаторов в соцсетях, рабочие меняют и без того качественное покрытие на площади перед концертно-театральным центром «Югра-классик», на такое же. На обсуждение обратило внимание «URA.RU».
«На следующий год нужно предложить администрации города не трогать асфальтовое покрытие центральных улиц, а положить асфальт на второстепенные и третьестепенные улицы города», — пишет Иван Иванов в сообществе «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск».
Другие комментаторы оказались более категоричны в своих высказываниях. «По-собянинской методе работают. Он в Москве плитку меняет три раза в год», — решил Александр Владимиров. «Ну ведь это же форменное узаконенное вредительство получается», — резюмирует Владимир Долганов.
В целом комментаторы сошлись во мнении, что рабочие делают пустую работу, а деньги, выделенные на нее, можно потратить по-другому. Лишь единицы предположили, что работы могут быть связаны с реальной необходимостью. «А никто не думал, что под ней [брусчаткой] коммуникации могут идти?» — попытался внести ясность подписчик сообщества Вячеслав Ляшенко.
В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска «URA.RU» объяснили, что брусчатку на этом участке не меняли более десяти лет. Замена элементов тротуара также необходима для его расширения в рамках комплексного благоустройства улицы Мира.