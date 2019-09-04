Владимир Путин не согласился с тем, что Дальний Восток — балласт для России
Президент России Владимир Путин возмутился, услышав о людях, которые считают Дальневосточный регион ненужным. Глава государства остановил выступление докладчика фразой «Какие придурки так говорили…».
«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — передает возражение главы государства
Путин провел совещание губернаторов во Владивостоке. Когда в начале своей речи глава Республики Саха Айсен Николаев задался вопросом: «Нужен ли России Дальний Восток?», президент РФ прервал докладчика. Однако Николаев тут же поправился, уточнив, что регион нужен, хоть и требует больших вливаний из бюджета страны, сообщает агенство Nation News.