Путин назвал «придурками» тех, кто не понимает ценность Дальнего Востока. ВИДЕО

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин не согласился с тем, что Дальний Восток — балласт для РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин возмутился, услышав о людях, которые считают Дальневосточный регион ненужным. Глава государства остановил выступление докладчика фразой «Какие придурки так говорили…».

«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — передает возражение главы государства ТВЦ.

Путин провел совещание губернаторов во Владивостоке. Когда в начале своей речи глава Республики Саха Айсен Николаев задался вопросом: «Нужен ли России Дальний Восток?», президент РФ прервал докладчика. Однако Николаев тут же поправился, уточнив, что регион нужен, хоть и требует больших вливаний из бюджета страны, сообщает агенство Nation News.

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