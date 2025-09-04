Регион России накрыло редкое облачное цунами

Хабаровчане стали свидетелями редкого природного явления — так называемого «облачного цунами», которое наблюдалось в различных частях города. Об этом сообщает Life.
«Жители Хабаровска сегодня утром стали свидетелями уникального явления — „облачного цунами“», — указано в материале. Отмечается, что такие облака образуются из-за суперячейковой грозы и возникают при сочетании сильного нагрева моря и теплого влажного воздуха на закате или рассвете.
Подобные атмосферные явления уже наблюдались в других регионах России. Так, в августе 2025 года жители городов Ханты-Мансийского автономного округа стали свидетелями мощной грозы, сопровождавшейся облаками, напоминающими гигантские волны — их также сравнивали с «цунами». Тогда синоптики предупреждали о грозах, ливнях и сильном ветре, а очевидцы делились фото и видео необычного природного феномена.
