В России хотят запретить все виды пластиковой упаковки

Все виды пластиков, в том числе изготовленных с применением наноматериалов и наночастиц, могут быть запрещены для упаковки органики в России. В Национальном органическом союзе считают считают, что применение синтетики может повлиять на чистоту продукции и здоровье потребителей.
Поскольку действующий ГОСТ запрещает использование полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов для упаковки органических продуктов, то ряд производителей обратил внимание на нанотехнологии. «Речь идет о пищевой пленке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана, — приводят „Известия“ слова исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко. — Такой материал выделяет частицы, которые могут оказать влияние на продукцию».
Согласно мировым стандартам, на которые ориентируется Россия, для органических продуктов следует использовать только экологически чистую упаковку, например, бумагу. С 2020 года в России стартуют продажи органической продукции — произведенной без использования химикатов и лишь сертифицированными изготовителями, что требует изменения ГОСТа на упаковку.
Между тем, в Росстандарте предложения Национального органического союза до сих пор не изучили, общественное обсуждение нового ГОСТа не проводилось. В Роскачестве предложений по запрету наноупаковки пока не получали, сообщает издание.