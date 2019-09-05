Козицын поставил «Автомобилисту» c Дацюком амбициозную задачу на новый сезон

Андрей Козицын отметил, что большие надежды возлагаются на Павла Дацюка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед хоккейным клубом «Автомобилист» стоит задача выйти в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, причем большие надежды возлагаются на нового игрока команды Павла Дацюка. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор УГМК Андрей Козицын.

«Задача, как и в прошлом сезоне — сделать все, чтобы попасть в финал плей-офф. На Павла Дацюка очень надеемся, это наше все, он местный», — сказал Козицын. Топ-менеджер также отметил, что доволен результатами предыдущего сезона и рад двум первым победам «Автомобилиста» в начале сезона.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов назвал сроки выхода Павла Дацюка на лед: «Павел интенсивно восстанавливается [после травмы], очень хорошо работает. Надеемся, в конце месяца будет в строю».

Бюджет клуба на год составляет порядка двух миллиардов рублей, рассказал директор ХК Максим Рябков: в него входя расходы на логистику, аренду дворца, медицину. «Зарплатная ведомость составляет около 50% от бюджета», — добавил Рябков.

Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» 5 июня заявил о подписании контракта с хоккеистом Павлом Дацюком. Спортсмен, начинавший карьеру в Екатеринбурге, считается одним из лучших игроков в мире. ранее он выступал за питерский СКА.