Власти югорского города заподозрили в связях с похоронным бизнесом

Власти Нягани подозреваются в нарушении прав бизнеса на добросовестную конкуренцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Югре рассмотрят заявление от предпринимателя из Нягани (ХМАО) Ивана Шатайло. Бизнесмен пожаловался на то, что местная администрация лоббирует интересы ООО «Бастион», которое занимается организацией похорон.

Исходя из доводов, которые бизнесмен направил в УФАС, следует, что вместо создания структуры, которая бы занималась организацией похорон с оказанием обязательного минимума услуг, власти Нягани заключили договор с коммерческой структурой. «Эта фирма [ООО „Бастион“] предоставляет гарантированный перечень услуг, хотя по закону этим должна заниматься государственная, а не коммерческая организация», — объясняет суть своих претензий Шатайло.

По мнению УФАС (копия документа есть в распоряжении «URA.RU»), это является нарушением, так как полномочия муниципальной власти передаются коммерческой структуре. Это, в свою очередь, создает для ООО «Бастион» привилегии, которые и имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела по фактам нарушения антимонопольного законодательства пройдет в УФАС 1 октября.

В администрации Нягани признали, что организацией похорон действительно должно было заниматься специализированное муниципальное предприятие, сообщив, что по этому поводу уже есть решение суда. По нему власти города до 31 декабря обязаны создать такую структуру.