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Тюмень идет на антирекорд по явке на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Тюмени. Тюмень, голосование, избирательная комиссия, выборы, бюллютень, избирательный участок
Явка по Тюмени все еще не достигла порога в 10%Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка в Тюмени на довыборах депутата в региональную думу по-прежнему продолжает оставаться рекордно низкой. На 14 часов дня она составила 8,32%, сообщили в Тюменской областной избирательной комиссии. В сравнении с ними ялуторовчане выбирают гордуму гораздо активнее — явка достигла 21,62%.

В Тобольске на довыборах в городскую думу, по данным избиркома, уже проголосовали 14,49% местных жителей. В целом выборы в Тюменской области проходят без официальных нарушений.

«Нарушений не зафиксировано», — сообщили «URA.RU» в региональном корпусе организации «За чистые выборы». В департаменте здравоохранения области рассказали, что вызовов скорой помощи на избирательные участки не поступало.

В Тюмени сегодня проводятся довыборы депутата от Калининского округа города в областную думу. Выборы проходят в 17 территориях области. В том числе в Тобольске, где разыгрывают один мандат в гордуму, и в Ялуторовске, где формируют законодательный орган нового созыва.

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