Тюмень идет на антирекорд по явке на выборах

Явка в Тюмени на довыборах депутата в региональную думу по-прежнему продолжает оставаться рекордно низкой. На 14 часов дня она составила 8,32%, сообщили в Тюменской областной избирательной комиссии. В сравнении с ними ялуторовчане выбирают гордуму гораздо активнее — явка достигла 21,62%.
В Тобольске на довыборах в городскую думу, по данным избиркома, уже проголосовали 14,49% местных жителей. В целом выборы в Тюменской области проходят без официальных нарушений.
«Нарушений не зафиксировано», — сообщили «URA.RU» в региональном корпусе организации «За чистые выборы». В департаменте здравоохранения области рассказали, что вызовов скорой помощи на избирательные участки не поступало.
В Тюмени сегодня проводятся довыборы депутата от Калининского округа города в областную думу. Выборы проходят в 17 территориях области. В том числе в Тобольске, где разыгрывают один мандат в гордуму, и в Ялуторовске, где формируют законодательный орган нового созыва.